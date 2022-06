Rümmingen „Dorfhäxe Rümmingen“ wollen Dorfleben ankurbeln

Mit dem Dorfhock, so die Pollinis, erinnert die Clique auch an die Tradition des so genannten Brunnenfestes. Das fand dort, wo nunmehr der Dorfplatz ist, bis einschließlich 2009 20 Mal statt, Ausrichter waren neben den Dorfhäxe die anderen örtlichen Vereine wie TSV, Gesangverein, Feuerwehr, die Cliquen Mattetal-Grabbe und Harzwalcher.

Wie einst will man einen kommunikativen, heiteren Anlass für die Mitbürger, aber natürlich auch Besucher von auswärts bieten am Termin des einstigen Brunnenfestes Ende Juni, sagt Harald Pollini. Und natürlich auch Einnahmen generieren, denn schließlich fehlen auch den Dorfhäxe die Einnahmen aus zwei ausgefallenen Kampagnen. Insgesamt sei man aber gut durch die Pandemie gekommen, so die Pollinis. Man habe keine Abgänge zu verzeichnen, stehe mit 38 aktiven Hästrägern einschließlich Jugend bestens da und könne auch auf die Unterstützung von 152 Passivmitgliedern bauen.