Rümmingen: Drei Varianten werden weitergegeben

Es wurden bereits in einem Workshop und einer Sitzung mit dem Ersten Landesbeamten des Landratsamtes Punkte für die Variantenuntersuchung erarbeitet. Beteiligt war auch das Baureferat des Regierungspräsidiums Freiburg. In einer ersten Variante wird hierbei die bestehende Einmündung beibehalten. In einer weiteren Variante mit Ampeln wird der Einmündungsbereich verkleinert, sodass ringsum Gehwege von zwei Metern Breite geschaffen werden können. In der dritten Variante ist ein (Mini-) Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 22 Metern angedacht. Die Räte stimmten der Machbarkeitsstudie zu und beauftragten die Verwaltung, diese an die Straßenbaulastträger weiterzureichen.

Netzwerk für nachhaltige Mobilität entwickeln

Das Netzwerk für nachhaltige Mobilität mit insgesamt zehn Gemeinden im Kandertal/Oberrhein (Nemo) steht unter Leitung der Rümminger Bürgermeisterin Daniela Meier. Sie ist als Antragstellerin für die Abwicklung der Ausschreibung zuständig. Das Netzwerk startete mit den beiden Schwerpunktthemen „E-Ladeinfrastruktur und E-Carsharing“, erste Ergebnisse der Projektumsetzungen liegen vor.