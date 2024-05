Rückblick: Meier sieht eine erfolgreiche Aufbauarbeit und machte deutlich, dass die Veranstaltungen durch Corona nichts an Attraktivität verloren hätten: „Menschen fühlen sich wohl in Rümmingen mit und bei ,Kulturo’ “. Mindestens einmal in der Woche gehen Künstleranfragen bei „Kulturo“ ein, durch die kontinuierliche Arbeit seit 2011 sei „Kulturo“ einer echten Marke geworden. Eine der tragenden Säulen des Erfolges sei auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Mittlerweile habe man auch einen „festen Techniker“ mit Knut Neugebauer gewonnen. Sie meinte: „Ohne unsere Sponsoren und Förderer wäre dieses Kulturprogramm nicht leistbar“.

Junge Talente im Fokus: Der Verein präsentiert auch dieses Jahr ein engagiertes Kulturprogramm, wobei junge Talente dieses Mal im Fokus stehen werden (wir haben bereits mehrfach berichtet). Daniela Meier sagte: „Wir wollen ihnen die Chance bieten, sich vor unserem regionalen Publikum zu präsentieren.“ Partner der Gewinnung der jungen Künstler sind Musikschulen, Theater AGs und Tanzschulen.