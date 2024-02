Rümmingen: Gemeinderat Rümmingen stimmt Bestattungswald auf der Wittlinger Höhe einstimmig zu

Da die Gemeinde selbst nur sehr wenig Wald besitzt, soll der Friedwald im Staatswald entstehen. Als nächstes wird die Gemeinde die Ausweisung eines Friedhofs beantragen, außerdem mit der Firma Friedwald und mit ForstBW die nötigen Verträge abschließen. Das Unternehmen Friedwald betreibt in Deutschland 87 Bestattungswälder. Michael Erni, dort für Standortentwicklung zuständig, erläuterte das Konzept: In einem Friedwald werden Verstorbene in einer biologisch abbaubaren Urne unter einem Baum bestattet. Ein kleines Namensschild am Stamm erinnert an sie. Im Friedwald könnten Menschen sich schon zu Lebzeiten einen Baum als Grabstätte ähnlich einem Familiengrab aussuchen – oder einen einzelnen Begräbnisplatz unter einem Gehölz.

Zeitgemäßes Angebot

Ein Bestattungswald sei ein zeitgemäßes Angebot in der Trauerkultur, da immer mehr Menschen sich ein Begräbnis in der Natur wünschten. Da der Wald die Gräber schmücke und keine Grabpflege nötig sei, würden die Angehörigen entlastet.