Auf Wohnungssuche

Direkt nach Ostern werde sie ihr neues Amt antreten, sie sei bereits auf Wohnungssuche – am liebsten in Rümmingen. Sohn Jeremy hat eine Ausbildungsstelle in Basel in der Chemie- und Pharmabranche, was mit eine Rolle bei der Entscheidung spielte, das Bewerbungsglück in Rümmingen zu versuchen. „Selbst musst man immer etwas vorsichtig bleiben, auch um sich selbst zu schützen“, sagt sie, dass sie trotz positiver Rückmeldungen deutlich skeptischer als der Nachwuchs war.

Bürgerversammlung

„Als eine meine ersten Amtshandlungen möchte ich gern mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen“, sagt die designierte Bürgermeisterin. „Außerdem plane ich 2024 eine Bürgerversammlung. Ich habe nämlich festgestellt, dass in Rümmingen sehr viel geschieht, aber nicht alles auch davon bei der Bevölkerung ankommt. Ich möchte dabei über die laufenden Projekte in der Gemeinde berichten und die Bevölkerung dabei so gut wie möglich einbinden.