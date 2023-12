Rümmingen: Rat stimmt Plan für Reiterhof zu

Im neuen Planentwurf sind Richtung Wohnbebauung am Bahnweg und an der Schallbacherstraße im Süden drei halbgeschlossene Paddock-Ställe vorgesehen, um Geruchs- und Staubbelästigung zu vermeiden. Laut einem Gutachten seien keine unzumutbaren Belastungen zu erwarten.

Zwei offene Ställe und die Dunglege liegen Richtung Westen. Die Reithalle darf mit einer Firsthöhe von neun Metern gebaut werden, obwohl Anwohner sich dagegen wehrten. Dies entspreche den Vorschriften für eine tiergerechte Halle, sagte Fischer unserer Zeitung. Das Gelände darf zu 76 Prozent versiegelt werden.

Bei den Wohnhäusern an der Schallbacherstraße soll ein dörfliches Wohngebiet ausgewiesen werden, in dem Landwirtschaft im Nebenerwerb erlaubt ist. Am jetzigen Standort des Reiterhofs ist ein Mischgebiet vorgesehen, am Gebrüder-Lange-Weg ein reines Wohngebiet.

Schutz gegen Hochwasser

Das Gebiet des Bebauungsplans muss gegen Hochwasser geschützt werden, wie Ralph Kutsche (Rapp Regioplan) erklärte: zum einen gegen ein Jahrhunderthochwasser HQ 100 an der Kander, zum anderen gegen Überflutungen nach Starkregen. Dann läuft das Wasser vom Dorf Richtung Kander über das Gelände. Geringfügige Modellierungen der Landschaft und eine flacher Graben, der um den Reiterhof herum führt, sollen für einen Abfluss des Wassers sorgen. Begrünte Dächer auf vier Ställen, Mulden im Gelände und eine saisonal überflutete Mulde an der Kander sollen Wasser zurück halten. Die Mulde an der Kander soll Amphibien und anderen wasserliebendenden Arten Lebensraum bieten. Als ökologischer Ausgleich müssen zusätzlich Bäume und Sträucher auf dem Reiterhof gepflanzt werden.

Der Verkehr zum Reiterhof soll über die Schallbacherstraße und den Manzentalweg im Westen rollen. Dort sind auch 28 Parkplätze vorgesehen.