Rümmingen. Bürgermeisterin Daniela Meier äußert sich in einem offenen Brief der Gemeinde zum Krieg in der Ukraine: „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erfordert jetzt unser Zusammenstehen. Diese kriegerische Aggression Russlands in der Ukraine ist völkerrechtswidrig und menschenverachtend. Mein Mitgefühl gilt den friedliebenden Menschen in der Ukraine, die unter dem menschenverachtenden russischen Aggressor Wladimir Putin unsägliches Leid erfahren. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, den Menschen in der Ukraine beizustehen und konsequent für das Völkerrecht, für Frieden und Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Europa einzutreten. Dieser sinnlose Krieg, diese barbarischen Akte müssen sofort ein Ende haben.“ Darüber hinaus schließt sich Meier einem Appell der Europa-Union für Solidarität mit der Ukraine an. „Unsere Gemeinde hat im März 2019 mit dem Beitritt in den Kreisverband Lörrach der Europa-Union Deutschland ein öffentliches Zeichen gesetzt, dass wir als politisch Verantwortliche Ja sagen zur Europäischen Union (EU); einer Union, die für jahrzehntelangen Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Europa steht und die diesen fundamentalen Grundwerten verpflichtet ist.“ Putin habe mit seiner militärischen Großoffensive am 24. Februar den Frieden in Europa zerstört. Der Appell von EuropaUnion und Bürgermeisterin Meier: „Tragen Sie unsere Standpunkte und unsere Wertvorstellungen nach draußen, bekunden Sie Ihre Solidarität mit den Mitmenschen in der Ukraine.“