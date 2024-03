Rümmingen: Rümminger pflanzen Freiheitsbaum

Die Verteidigung der Demokratie war das Thema bei den Neujahrsempfängen in den Gemeinden des Vorderen Kandertals – Rümmingens Bürgermeisterin Daniela Meier machte dies in ihrem Beitrag mehr als deutlich. Daraus entstand die Idee eines „Demokratietags“, bei dem am Samstag, 16. März, an der Kapelle am Friedhof ein „Freiheitsbaum“ gepflanzt werden soll.