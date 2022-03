Rümmingen Seniorenwohnprojekt nimmt Gestalt an

Rümmingen (bea). Über ihre Kooperation bei der Bebauung des „Möschlin-Areals“ haben Rümmingens Bürgermeisterin Daniela Meier und Thomas Asal, Leiter des Bereichs Bauen und Wohnen bei der Firma Energiedienst, in einer gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz informiert. Demnach haben die Gemeinde Rümmingen und Energiedienst vor wenigen Tagen eine Absichtserklärung für die Entwicklung der beiden Grundstücke in der Schallbacher Straße 2 und 4 unterzeichnet. Außerdem erhielt die Gemeinde Rümmingen jüngst die Zusage vom Ministerium für den ländlichen Raum über ELR-Fördermittel in Höhe von rund 63 000 Euro für die Baureifmachung des Geländes und den Abriss der Gebäude. Seit Jahren plant die Gemeinde auf dem etwa 2800 Quadratmeter großen Areal in der Rümminger Ortsmitte ein Wohnquartier für Senioren mit ergänzenden Dienstleistungen. Bislang fehlte ein erfahrener Investor. Diese Rolle übernimmt nun der südbadische Energieversorger Energiedienst in Kooperation mit der katholischen Sozialstation Weil am Rhein.