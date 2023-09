Rümmingen Zu viele Abweichungen vom Bebauungsplan

Das Wohnhaus an der Wittlinger Straße umfasst zwei Stockwerke mit senkrechter Fassade, ein voll ausgebautes Dachgeschoss und ein zweites Dachgeschoss mit einem einzelnen Zimmer. Dort sind die vier Wohnungen untergebracht.

Im Zuge einer Innensanierung will der Bauherr nun mit verändertem Zuschnitt elf Wohnungen schaffen. Zu diesem Zweck will er auch Dachgauben und Dachflächenfenster einbauen sowie elf Parkplätze schaffen. An zwei Seiten sollen Balkone und Terrassen angebaut werden. Das Haus liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ortsetter“ in der Fassung von 2017. Dieser erlaube jedoch nur Gebäude mit zwei Vollgeschossen, einer Traufhöhe von 6,75 Metern und höchstens drei Wohnungen, erläuterte Bürgermeisterin Daniela Meier. Das Haus an der Wittlinger Straße sei 1993 auch mit vier Wohnungen genehmigt worden, heißt es in den Sitzungsunterlagen.