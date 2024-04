Sallneck: Volles Haus beim Frühjahrskonzert

70 Jahre Mitglied

Peter Hässler, Präsident des Alemannischen Musikverbands, konnte den schönsten Teil des Abends übernehmen und die Ehrungen zwischen den beiden Programmteilen des Konzerts für den Verband vornehmen. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, zitierte er Nietsche. Eine „große und sehr seltene“ Ehrung wurde Walter Vogt zuteil. „Opa Walter“, wie er von allen genannt wird, ist seit 70 Jahren aktives Mitglied und hat im Musikverein einen besonderen Platz. „Walter Vogt und Musikverein Sallneck – was für eine Erfolgsgeschichte“, hob Hässler hervor. „Ein Lebenswerk, dass wir heute mit Ihnen feiern dürfen.“ In diesen 70 Jahren hat Vogt unzählige Proben, Musikerkollegen, Konzerte, Ständchen und Feiern erlebt und dient bis heute vielen jungen Menschen als großes Vorbild in Sachen musikalischer Begeisterung. „Eine großartige Leistung“, lobte Hässler. „Keiner hat so viele Enkel wie du“, wandte sich auch Christoph Friedlin lachend an Vogt. „Du bist unser Opa und immer für uns da.“ Mit seinen 85 Jahren ist Vogt noch immer umtriebig, berichtete Friedlin in einer Anekdote: Nach einer Operation fragte Vogt bei Friedlin nach, ob er denn am 1. Mai wieder mit durchs Dorf laufen und spielen dürfe. Gar keine Frage für Friedlin: „Wir schieben dich auch im Rollstuhl durch wenn’s sein muss.“ Statt dem Ehrenmarsch folgte eine Ehrenpolka. Dirigent Sebastian Wagner komponierte eigens für Opa Walter die „Lusbueb Polka“, die an diesem Abend Prämiere hatte und mit donnerndem Applaus gefeiert wurde.