„Samstagslokal“ in Schönau: Kochen für die besondere Begegnung

Die Köche im Ehrenamt

Für das Projekt mussten aber auch eine Handvoll Köche gefunden werden, die bereit waren, ein oder zwei Mal im Jahr unentgeltlich zu kochen. Am 27. April steht Stefan Schütt aus Steinenstadt in der Kirchbühl-Küche. Der gelernte Koch ist heute zwar nicht mehr in diesem Beruf tätig, kocht aber gerne zu verschiedenen Anlässen. „Ich mache hier mit, weil es mir Spaß macht und weil es ein sinnvolles Projekt ist“, sagt er. Auch die Köchin für Mai steht schon fest: Regina Steinebrunner. Sie kocht im SOS-Kinderdorf in Sulzburg und wohnt in Heitersheim. Beide haben sie schon gemeinsam auf verschiedenen Zeltlagern Kochlöffel geschwungen. Und beide gehören sie zum großen Netzwerk von Armin Graf, der sie durch seine Zeit als Pfarrer in Neuenburg kennt.

Das große Ziel

„Der Wunsch wäre, dass das Konzept vom Mitmachen lebt und sich bald auch Menschen aus Schönau und Umgebung darin einbringen“, sagt Graf.

Und auch wenn Neitzke weiß, dass von den einstigen 18 Lokalen in Schönau-Stadt nur noch eine Handvoll – und darunter keine deutschen – übrig ist, sei die Gastronomie für ihn aktuell nicht die oberste Priorität. Es sei eben mit einem hohen Risiko verbunden, wenn man einen Koch einstellen müsse. Und mit den sechs Kindern und den gut gebuchten fünf Gästezimmern, sei die Familie ohnehin schon gut ausgelastet. Im Hinterkopf schwebe die Idee einer dauerhaften Gastronomie im historischen Kirchbühl aber weiterhin. Und wer weiß, was die Zukunft bringt?

Das Samstagslokal

Der nächste Termin:

Samstag, 23. März, ab 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Das Menü:

Vorspeise: Frühlingssalate mit Bärlauchbutter und Scharwaie, Hauptgang: Hähnchenbrust an Morchelrahm, dazu hausgemachte Spätzle und kleine Gemüsevariatonen

Die Reservierung:

bis Dienstag, 19. März, per E-Mail an lokal@kirchbuehl.de oder unter Tel. 0179/6128080. Nur so lange Plätze vorhanden.