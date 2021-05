SC Freiburg Ezebinyuo hatverlängert

Ezebinyuo, die in ihre achte Spielzeit beim Sport-Club geht, rückte bereits in der Saison 2019/2020 aus der eigenen Jugend in den Bundesliga-Kader von Cheftrainer Daniel Kraus auf und feierte am 20. Spieltag in der Partie beim VfL Wolfsburg ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga.

SC-Managerin Birgit Bauer äußerte sich wie folgt zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, dass Victoria auch ihre weitere sportliche Zukunft beim Sport-Club sieht. Ich wünsche ihr, dass sie ihre verletzungsbedingte Pause schnellstmöglich hinter sich lassen und schon bald zum Team zurückkehren kann.“