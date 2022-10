SC Freiburg Turbulent und spektakulär

Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Fahrner den Ball von der Grundlinie zurück und Vincent Vermeij (52.) erzielte aus kurzer Distanz mit einer Direktabnahme die Führung für den SC II. Schon kurz nach dem Ausgleich hatte der Niederländer, der in den vergangenen beiden Partien gegen den SV Waldhof jeweils das Siegtor erzielt hatte, freistehend den zweiten SC-Treffer nur knapp verpasst.

Turbulent und spektakulär ging die Partie auch weiter. Die Mannheimer schienen den Rückstand schnell verkraftet zu haben, griffen ihrerseits an und glichen nach einer Stunde wieder aus. Eine Flanke von der linken Seite klärte Treu per Kopf in die Mitte, leider auch in Richtung von Daniel Keita-Ruel (60.), der Sauter aus der Drehung überwand.

Mit dem sechsten Saisonsieg und dem ersten Dreier nach zuvor vier sieglosen Begegnungen überholte der SC II Waldhof Mannheim auch wieder in der Tabelle und übernahm mit jetzt 21 Punkten den zuvor von den Kurpfälzern belegten sechsten Rang.

In der kommenden Woche wird der SC Freiburg II den 13. Spieltag der 3. Liga eröffnen. Zum Auftaktspiel am Freitagabend (21. Oktober, 19 Uhr) ist die U23 in Westsachsen in der GGZ-Arena beim FSV Zwickau zu Gast.