Schallbach 160 Jahre Gesangverein Schallbach

Schallbachs Bürgermeister Christian Iselin, selbst aktiver Sänger im GV Schallbach, gratulierte dem Verein im Namen der Gemeinde und äußerte die Hoffnung, dass es noch viele Jahre weiter geht. Da man hauptsächlich zusammengekommen sei, so die Vorsitzende, um nach mehr als zwei Jahren endlich wieder gemeinsam singen zu können, wurde auf weitere Ansprachen verzichtet – und das Konzert begann.

Während der Zwangspause nichts vom Schwung eingebüßt

Die Vorträge der von Markus Koch am Klavier souverän begleiteten Lieder zeigten eindrücklich, dass der Chor während der Zwangspause nichts von seinem Schwung und musikalischen Können eingebüßt hat. In einem Mammutprogramm brachten die Interpreten, nur kurz unterbrochen durch eine Pause, zunächst zwölf Vorträge aus ihrem Rock-, Pop-, Musical- und Schlager-Repertoire zu Gehör.

Angefangen beim von Alexander Sehringer selbst komponierten „Herzbeben“ ging es „Durch die schweren Zeiten“ von Lindenberg nicht immer geradeaus, bis mit Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ wieder die Zukunft begann. Nach Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“ schwebte man mit „Major Tom“ (Peter Schillig) losgelöst von der Erde im Raum, um dann mit Seligs „Ohne dich“ wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Weitere Titel waren der Beatles-Evergreen „Imagine“, „Wunder geschehen“ von Nena und die deutsche Version des Abba-Songs „Thank you for the Music“. Schließlich versicherte Udo Jürgens „Heute beginnt der Rest deines Lebens“. Um die Sache abzurunden, ließen sich die Sängerinnen und Sänger mit dem Bourani-Song „Auf uns“ wie schon früher selbst hochleben. Die Zustimmung der Zuhörer war groß und der Beifall überwältigend.

Dies erforderte natürlich einige Zugaben. Mit „Hail Holy Queen (Sister Act)“ und „Say the word“ (Beatles) entfaltete der Schallbacher gemischte Chor nochmals die ganze Bandbreite seines stimmlichen Potenzials.

Fulminanter Abschluss mit Gefangenenchor aus der Oper Nabucco

Den absoluten Höhepunkt des Abends hatten sich die Sänger ganz bis zum Schluss aufbewahrt. Zunächst wurden am Tisch der ehemals Aktiven geheimnisvolle Noten verteilt, dann wurden sie zum Chor auf die Bühne geholt und es erklang der „Gefangenenchor“ aus Verdis „Nabucco“ – stimmgewaltig, ergreifend und ganz einfach schön. Der ganze Saal sang mit und so mancher musste sich heimlich eine Träne verdrücken. Dies verhinderte aber nicht, dass im Anschluss noch bis spät in die Nacht weiter gefeiert wurde.