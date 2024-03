Bis aus Schliengen und Bad Bellingen sowie aus Weil am Rhein und Haltingen kamen die Jugendlichen, die am Freitag beim ersten Discogottesdienst in der evangelische Kirche in Schallbach anwesend waren. Jugenddiakon Frieder Rühle war positiv überrascht von der großen Resonanz und berichtet vom Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach inhaltlicher Tiefe und dem Bedürfnis nach Spaß sowie Bewegung. Diese Gegenpole zeigten sich auch in der Balance zwischen lauten und leisen Teilen bei der Veranstaltung, weswegen er auch moderierend eingreifen musste. Von der Altersgruppe waren es vor allem Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren, die in den Konfigruppen die Mehrheit stellt. Die Rückmeldungen waren positiv, die letzten Anwesenden wollten fast nicht gehen. Über die Fortführung des Angebots wird intern beraten.