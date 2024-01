Schallbach: Der neue Kommandant steht fest

Rückblick

Vetterlin blickte auf acht Einsätze im Jahr 2023 zurück. Beim Unwetter im Juni rückte die Feuerwehr zur Behebung eines Wasserschadens in einem Gebäude aus und räumte einen Baum von der Straße. Beim Unwetter im Juli wurde erneut ein Baum von der Straße geräumt. Weitere Einsätze waren ein Gartenhüttenbrand und ein Verkehrsunfall in Wittlingen, eine Hilfeleistung beim Heraustragen einer Person, ein Kellerbrand und ein Balkonbrand in Schallbach. Schriftführer Andreas Sinz berichtete von zehn Gesamt-, zwei Atemschutz- und zwei Maschinistenübungen, allesamt mit guter Übungsbeteiligung. Ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit ging an Gemeinderat und Bürgermeister Christian Iselin. Die Feuerwehr erhielt neue Atemschutzgeräte und eine Wärmebildkamera, demnächst folgt die Einweisung in die neue Notstromversorgung über Photovoltaikanlagen.