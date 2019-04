Schallbach Die Peter-und-Paul-Kirche wird wieder zum Kulturtempel

Geöffnet hat die Ausstellung danach mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Ebenso kann sie nach Vereinbarung und an den weiteren jeweils um 20 Uhr beginnenden Veranstaltungsabenden besichtigt werden.

Das erste Konzert am Samstag, 18. Mai, geben der Schallbacher Gesangverein und sein Jugendchor. Ergänzend dazu werden Fotos von Bettina Kiefer mit Schallbacher Motiven im Wechsel der Jahreszeiten gezeigt.

Das zweite Konzert am 24. Mai wird vom Violoncello-Kontrabass-Duo Helena Surgik und Bernd Schöpflin mit vorwiegend klassischer Kammermusik (Pleyel, Boccherini, Rossini) bestritten.

Das dritte Konzert am 25. Mai gibt die Gruppe „The Superbs“. Die drei am Basler Theater engagierten Sängerinnen Giulia del Re, Esther Randegger, Lisa Westermann und ihr Klavierpartner Leonid Maximov servieren dabei in Wort und Ton eine amüsante Film-Song-Revue mit nostalgischem Flair.

Am 29. Mai schließlich gastieren die „Sugar Foot Stompers“ in Schallbach mit einer swingenden Hommage an die beiden herausragenden Protagonisten des klassischen New Orleans Jazz, Clarence Williams und Joseph King Oliver.

Theaterspaß ist am 31. Mai mit dem Zwei-Personen-Stück „Ohni Moos nix los“ angesagt, eine Inszenierung der Alemannischen Bühne Freiburg mit dem Komödianten-Duo Bernd Geiger und Klaus Raith.

Einen Filmabend (Titel steht noch nicht fest) gibt es am Mittwoch, 22. Mai.

Die beiden Gottesdienste sind an den Sonntagen 19. Mai (10 Uhr) und 2. Juni (11 Uhr).

Letzterer wird von Mitorganisatorin und Prädikantin Barbara Hanemann gehalten. Danach sind die Kirchenbesucher zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.