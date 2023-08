Schallbach Essen,trinken und plauschen

Insgesamt, so sagte der Bürgermeister in seiner vorläufigen Bilanz, sei das Zeechefescht sicherlich den Erwartungen entsprechend gelaufen. Man arbeite gut zusammen in den fünf Vereinen und mit der Gemeinde, so Iselin.

Die Zahl der Helfenden mit rund 300, mithin knapp die Hälfte der Einwohnerzahl Schallbachs, belege dies eindrucksvoll, lobte das Gemeindeoberhaupt. Dass das Zeechefescht so enorm anziehend wirkte, sei natürlich auch dem guten Ruf aus vielen, vielen Vorjahren geschuldet, hieß es des Weiteren.

Heute steht in Schallbach noch einmal frohes Feiern an. Ab 11 Uhr ist Handwerkessen bei Feuerwehr, Gesangverein und anschließend Kaffeekränzchen beim Frauenverein. Alle fünf Vereine sind dann Gastgeber am Abend ab 18 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm mit dem Kinder-und Jugendförderverein.