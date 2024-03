Schallbach: Frauen sägen in Schallbach Kleinholz

Einigen wird es nicht nur warm, sondern heiß, denn diesmal schließt sich ein Sägewettbewerb an die Versteigerung an. Je zwei Teilnehmer in zwei Teams stehen sich an dem aufgebockten Fichtenstamm gegenüber, die großen Sägen in der Hand. Dass als erstes zwei Frauen gegen ein Herrenteam antreten, macht den rustikalen Wettstreit umso unterhaltsamer.

Fiona Fuchs und Annette Iselin greifen zur Säge und stellen rasch fest, dass das gar nicht so einfach ist. Tipps aus der Runde wie „Einfach hin und her ziehen“ helfen da auch nicht wirklich weiter. Das Herrenteam ist in dieser Runde klarer Sieger und Fuchs meint im Anschluss: „Es ist schwieriger, als man denkt. Nächstes Jahr trainieren wir vorher“.