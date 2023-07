Schallbach Kostendeckungsgrad wird nicht erreicht

In der Kinderkrippe für Kinder von zwei bis drei Jahren bleiben die Beiträge bis September 2024 gleich. Dies, so Iselin, sei möglich, weil in der Gruppe mehr Kinder betreut werden könnten, seit der Gemeinderat das Eintrittsalter von einem auf zwei Jahre hinauf gesetzt hätte. Werden in einer Einrichtung auch Geschwisterkinder betreut, sind für diese die Gebühren ermäßigt. Das solle auch so bleiben, denn, so Iselin: „Die Eltern haben genug Kosten, wenn sie zwei Kinder im Kindergartenalter haben.“