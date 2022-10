Schallbach Mehr Maßnahmen möglich

Licht aus von 23 bis 5 Uhr

Außer im Kindergarten wird an Handwaschbecken und in Duschen das warme Wasser abgestellt. In Treppenhäusern, Fluren, Lagerräumen und Eingangsbereichen bleibt es bei der Frostsicherung. Bereits vor Wochen ermittelte die Gemeindeverwaltung mögliche Energieeinsparpotenziale beim Gas- und Stromverbrauch. Alle Gemeindegebäude werden mit Gas beheizt. Das angemietete Haus zur Flüchtlingsunterbringung lässt sich mit Holz und bei großer Kälte zusätzlich mit Elektroinfrarotstrahler beheizen. Heizstrahler sind in anderen Räumlichkeiten der Gemeinde nur mit Erlaubnis zulässig.

In der Flüchtlingsunterkunft im Rathaus optimieren Heizventile den Verbrauch auf eine für Kleinkinder vertretbare Mindesttemperatur. Auch Strom-Unterzähler werden eingebaut. Eine Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung sollen Anreize zum Energiesparen schaffen. Bislang gab es dort eine Pauschale für Kaltmiete, Wärme und Strom.

Die Straßenbeleuchtung wird von 23 bis 5 Uhr abgeschaltet. In der Alten Poststraße strahlen nun sparsamere Leuchtmittel. In allen Gebäuden der Gemeinde wird eine Umstellung auf LED geprüft. Der Weihnachtsbaum im Advent bleibt erleuchtet. Das Energiesparpaket wurde mit einer Enthaltung beschlossen.

„Es ist durchaus möglich, dass in den kommenden Wochen weitere Maßnahmen dazu kommen“, betonte Bürgermeister Christian Iselin. Mittelfristig sollen die Gemeindegebäude, Heizungs- und Lüftungsanlagen energetisch auf Einsparpotenzial überprüft werden. Des weitere denkt man an Photovoltikanlagen auf den Dächern von Kindergarten und Rathaus – allerdings, so Iselin, werde man dafür so schnell keine Fachfirma finden.