Schallbach: Schallbach bleibt doch Mitglied in Musikschule Markgräflerland

Ein weiteres Angebot der Musikschule, das Sprachförderprogramm „Singen – Bewegen – Sprechen“ (SBS) für Kindergartenkinder wird zwar derzeit in Schallbach nicht in Anspruch genommen. Sollte keine Kooperation der Musikschule mit Gesangverein oder Kindergarten mehr stattfinden, ist Schallbachs Verwaltung angehalten, die Mitgliedschaft in der Musikschule kündigen.