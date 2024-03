Trotz Winter und Regenwetter stellte Bürgermeister Christian Iselin fest, Kindergarten und Feuerwehr hätten seit Februar ihren Stromverbrauch nahezu vollständig über die PV-Anlage gedeckt.

Da die Installation der PV-Anlagen durch Firma Dachenergie in Rümmingen um rund 2000 Euro günstiger ausfiel als vorher angesetzt, gibt die Firma diesen Betrag nun als Spende an Schallbachs Kindergarten weiter und legte noch 800 Euro drauf. In der Ratssitzung übergab Andreas Faller t an Kindergartenleiterin Evi Göbel einen Scheck in Höhe von 2800 Euro. Die Kinder bedankten sich mit einem Osterbild.