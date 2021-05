Schallbach Vermessung für mehr Klarheit

Von dieser Gruppe kam jetzt im Gemeinderat der Vorschlag einer Vermessung der Gegebenheiten vor Ort. Damit will man die Frage klären, ob entlang der Alten Poststraße genügend Platz ist für einen Weg. Bürgermeister Martin Gräßlin bezweifelt dies. Er stimmte am Ende als einziger gegen die Vermessung, will sich aber diesbezüglich um ein weiteres Angebot bemühen. Ein Angebot über 600 Euro liegt der Projektgruppe bereits vor.

„Wir sollten eine Lösung finden. Das ist so nichts für Schulkinder“, meinte Florian Grether von der Projektgruppe. Er sprach sich dafür aus, Vermessungspunkte zu setzen, um die Situation vor Ort optisch nachvollziehen zu können. Die Ortseinfahrt mit der Verkehrsinsel auf der Kreisstraße ist zwar nicht die einzige, aber die am häufigsten frequentierte in Schallbach, wie Christina Neu bemerkte. 90 Prozent der Einwohner würden diese Ausfahrt benutzen, schätzte Grether. Gräßlin hatte zuvor angemerkt, man müsse auch an die anderen Ortseingänge denken.