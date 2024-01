Schallbach: Viele Projekte werden 2024 angegangen

2024 beginnt der Lückenschluss des Radwegs Rümmingen-Schallbach. Seit 21. Dezember liege die Förderzusage der Agglo Basel vor, somit werden die rund 118.000 Euro Kosten für den fehlenden Abschnitt hinein ins Dorf mit 41.300 Euro bezuschusst.

E-Mobilität

In diesem Jahr werde auch das Netzwerk für nachhaltige Mobilität (Nemo) zum Thema, dieses soll im Kandertal und am Oberrhein gefördert werden. In Schallbach denkt man an Carsharing mit ein bis zwei E-Autos samt Ladestation und an abschließbare Fahrradboxen, eventuell mit E-Bike-Ladestation. Für den Bau zweier barrierefreier Bushaltestellen liegen die Standorte fest, von den 110 000 Euro Kosten könnten 60 000 Euro gefördert werden.

Eine Förderung von 1000 Euro pro Quadratmeter, so Bürgermeisterstellvertreter Fischer, sei auch denkbar im Falle des Erwerbs einer Immobilie, nutzbar als Wohnraum für weitere Flüchtlinge. Hierfür stellte die Gemeinde vorsorglich 500 000 Euro in den Haushalt 2024 ein. Rund zwei Fünftel der Dorfs sei mittlerweile an die Breitbandversorgung angeschlossen. Für alle anderen solle es voraussichtlich bis 2028 so weit sein. Fischer rief die Bürger dazu auf, für die Kommunalwahlen im Juni zu kandidieren – es würden nicht mehr alle jetzt amtierenden Gemeinderäte zur Wahl antreten.