Schallbach: Vom Netzwerk zu konkreten Projekten

Schließlich sind zwei „Nemo“-Projekte in Schallbach bereits in der Umsetzung: der Lückenschluss des Radwegs entlang der Kreisstraße von Rümmingen her. Hierfür vergab der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Matthias und Markus Aenis für 86 150 Euro. Dank „Nemo“ werde dieser Ausbau von der Agglo Basel mit 40 Prozent gefördert.

Radwege, Busverkehr und E-Mobilität im Fokus

Des weiteren werden die beiden Bushaltestellen in der Dorfstraße barrierefrei ausgebaut. Hierfür stehen 50 Prozent Fördermittel über das LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) in Aussicht. Die Rückmeldung über eine Förderung wird noch im Laufe dieses Monats erwartet. Iselin begrüßte die Hilfe bei der komplizierten Antragsstellung – insbesondere dann, wenn es sich um Anträge in Deutschland handle.