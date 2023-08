Schallbach Zeechefescht steigt am Wochenende

Fünf Vereine bewirten

Gastgeber sein werden dann mit Schirmherr Bürgermeister Christian Iselin und der Gemeinde die fünf Vereine Kinder- und Jugendförderverein, Feuerwehr, Gesangverein und Frauenverein sowie die Zeecheclique. Bieten wird man, so sagt der im turnusgemäßen Wechsel der Gesamtorganisation von Gesangverein und Feuerwehr heuer verantwortliche Festchef, Feuerwehr-Kommandant Frank Vetterlin, im kleinen, heimeligen und überschaubar Ambiente des Budendorfes an der Dorfstraße faire Preise und gute Qualität im Bereich Verköstigung und Unterhaltung. Vor allem aber viel Gelegenheit zu guten Gesprächen in heiterer Atmosphäre. Und das schon in 48. Auflage, sagt der Feuerwehr-Kommandant. Gefeiert wird im schmucken Schallbacher Dorfkern am Samstag ab 18 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 11 Uhr zum Handwerkessen bei Feuerwehr, Gesangverein und anschließend Kaffeekränzchen beim Frauenverein.

Am Montag Kesselfleisch

Alle fünf Vereine sind dann Gastgeber am Montagabend ab 18 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm. Reichhaltig ist das Speisen- und Getränkeangebot. In der Sängerlaube bietet der Gesangverein Schüfeli mit Kartoffelsalat und Buurebrot, Güggeli mit Pommes oder Buurebrot, Weine und Sekte an einem Wein- und Sektbrunnen und am Montagmittag zum Handwerkeressen Kesselfleisch mit Sauerkraut, Meerrettich und Buurebrot. Beim Kinder- und Jugend-Förderverein gibt es Raclette und Getränke und dieser Verein betreut auch die Zeechefescht-Tombola am Sonntag. Im Füührwehrschopf offeriert man Salatteller, Steak mit Pommes oder Brot (am Sonntagmittag zusätzlich mit gemischtem Salat), Grillwurst mit Pommes oder Brot sowie Zwiebelewaie und an allen Tagen einen Bierbrunnen. Bei der Zeeche-Clique warten Pizzen und Flammewaie, Wurstsalat sowie Rindfleischsalat und eine Bar auf die Gäste. In der Kaffeestube des Frauenvereins offerieren die Frauen Kaffee, selbst gemachte Kuchen und Torten, Eiskaffee, Eisschokolade, aber auch Waffeln und verschiedene Markgräfler Qualitäts- und Prädikatsweine. Diese gibt es genauso wie alle anderen, auch alkoholfreien Getränke selbstverständlich auch an den anderen Festwirtschaften.