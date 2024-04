Schiller-Gemeinschaftsschule Rheinfelden: Stephan Schumacher ist neuer Konrektor

Unterricht auf verschiedenen Niveaus

Seit Schuljahr 2017/2018 ist die Schillerschule eine Gemeinschaftsschule mit besonderem Unterrichtskonzept. Es wird in den Bildungsstandards von Haupt-, Realschule und Gymnasium unterrichtet, Schüler lernen in den gleichen Klassenstufen (5. bis 10. Klasse), aber auf verschiedenen Leistungsniveaus. Besondere Begabungen Einzelner in dem einen oder anderen Fach können gefördert werden, in anderen Fächern werden Grundlagen geübt. Bei Inklusionsschülern wird mit Sonderpädagogen zusammengearbeitet. Mehr als 40 Prozent der Schüler haben einen Migrationshintergrund.

Noten gibt es nur auf Wunsch der Eltern

Als Ganztagsschule beginnt der Tag für die Schüler um 8 Uhr mit Gesprächen im Klassenzimmer und endet um 15.30 Uhr (freitags um 12.40 Uhr). Der Tag beinhaltet Unterricht in kooperativen Lernformen in den Klassenzimmern und den Lernateliers, individuelles Lernen und Beteiligung an Projekten, aber auch Bewegung, Mittagessen und Freizeit.