Schliengeen: Mehr als 14 Millionen Euro investiert

In den Jahren 2018 bis 2020 wurden rund sechs Millionen Euro in den Neubau und die Ausstattung der Mensa an der Hebelschule investiert. Davon entfielen mehr als 3,2 Millionen Euro auf den Neubau. In die Digitalisierung wurden von 2018 bis 2022 knapp 90 000 Euro investiert. In die Grundschule in Liel wurden rund 823 000 Euro investiert, knapp 2,5 Millionen Euro in die Erweiterung der Grundschule in Niedereggenen sowie rund 300 000 Euro in die Planung der Erweiterung der Mauchener Grundschule. Insgesamt seien mehr als 14 Millionen Euro investiert worden, fasste Bürgermeister Christian Renkert zusammen. Die Baumaßnahme in Mauchen sei nur geschoben worden, weil man sonst den Haushalt nicht genehmigt bekommen hätte, sagte Renkert.