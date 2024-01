Schliengen: 1000 Stunden Musikunterricht in der Woche

Lehrer fest angestellt

„Musikschule wie früher funktioniert nicht mehr“, sagte Grabert. Zu den Veränderungen gehört unter anderem, dass die bisher freiberuflichen Lehrkräfte seit diesem Jahr fest bei der Musikschule angestellt sind. Alle Mitgliedskommunen hätten das mitgetragen, berichtete Grabert. Wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2025/26 komme, werde die Musikschule noch mehr gefragt, ist Grabert überzeugt. Die Idee sei gut, aber mit 3000 Schülern und einem Kollegium mit 100 Leuten sei man an der Grenze des Machbaren angelangt.

Präsenz vor Ort

„Das wichtigste für eine ländliche Musikschule ist, zu versuchen, möglichst viel vor Ort anzubieten“, betonte Grabert. So finde in jeder der 14 Mitgliedsgemeinden Unterricht statt. Die Raumfrage sei daher ein wichtiges Thema, erklärt er und berichtet, dass es mehr als 100 Unterrichtsräume gebe, die in der Planung berücksichtigt würden. „Wir sind dabei auf unsere Mitgliedsgemeinden angewiesen, die uns die Räume zur Verfügung stellen“, zeigt sich Grabert dankbar für die Unterstützung.

Sitz und Geschäftsstelle

Da die Musikschule Markgräflerland in zwei Landkreisen verwurzelt ist hat sie ihren Sitz in Neuenburg und die Geschäftsstelle in Schliengen, erklärt er diese doch ungewöhnliche Aufteilung.

Jubiläumsjahr

In jeder der Mitgliedsgemeinden ist im Jubiläumsjahr eine Veranstaltung geplant. Los geht es am Freitag, 26. Januar, 18.30 Uhr mit dem Neujahrskonzert im Schallbacher Gemeindesaal. Höhepunkt wird das Musikvermittlungskonzert mit dem SWR-Symphonieorchester am Sonntag, 23. Juni, ab 10.30 Uhr im Neuenburger Stadthaus. Nach dem Familienkonzert mit dem Orchester des Südwestrundfunks findet ab 19 Uhr im Stadthaus der Festakt mit Prominenz aus Politik und Kultur statt.

Jubiläumsprogramm 50 Jahre Musikschule Markgräflerland

Neujahrskonzert

in Schallbach am Freitag, 26. Januar, ab 18.30 Uhr im Gemeindesaal

Bunter Abend

in Ballrechten Dottingen am Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr in der Castellberghalle.

Frühjahrskonzert

in Fischingen am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr in der Läufelberghalle

Frühlingsklänge

in Eschbach am Samstag, 27. April, ab 18 Uhr in der Alemannenhalle

Konzert der Stimmen

in Auggen am Freitag, 3. Mai, ab 19 Uhr in der Sonnberghalle

Sommer-Open-Air

in Schliengen am Samstag, 15. Juni, ab 16 Uhr im Schlosspark

Musikvermittlungskonzert

in Neuenburg mit dem SWR-Symphonieorchester am Sonntag, 23. Juni, ab 10.30 Uhr im Stadthaus

Großer Jubiläums-Festakt

in Neuenburg am Sonntag, 23. Juni, ab 19 Uhr im Stadthaus

Sommer, Sonne & Musik

in Bad Bellingen am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr im Kurpark

Open Air am See

in Hartheim am Samstag, 20. Juli, am Baggersee

Klavierabend

in Eimeldingen am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr in der Eimeldinger Reblandhalle

Lehrerkonzert

in Schliengen am Samstag, 12. Oktober, ab 11 Uhr im Gleichensteinsaal auf Schloss Bürgeln

The Desert Jazz Orchestra

in Malsburg-Marzell am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Edenbachhalle

Serenadenabend

in Efringen-Kirchen am Samstag, 30. November, ab 19 Uhr im Museum in der Alten Schule

Weihnachtskonzert

in Heitersheim am Freitag, 13. Dezember, ab 18 Uhr, im Bürgersaal der Malteserhalle

Adventsmatinee

in Kandern am Sonntag, 22. Dezember, ab 11.30 Uhr in der evangelischen Kirche