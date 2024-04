Schliengen: 159 Einsätze und zwei Großbrände

Einsätze

Unter den 159 Einsätzen waren 35 Brände, darunter auch die beiden Großbrände an einem Wohnhaus in Obereggenen und der spektakuläre Brand an der Winzergenossenschaft in Schliengen mit rund 200 Einsatzkräften, 45 Einsatzfahrzeugen und 1200 Einsatzstunden, die allein von den Feuerwehrleuten der Gesamtgemeinde in dem 30 Stunden dauernden Löscheinsatz erbracht worden seien, berichtete Marco Frey. Im Bereich der technischen Hilfe, etwa nach Unwetterereignissen und Verkehrsunfällen, zählte die Einsatzstatistik 104 Einsatzereignisse.

Erfreulich entwickelt haben sich die Mitgliederzahlen: Heute leisten 126 Wehrleute ihren Dienst in der Feuerwehr.