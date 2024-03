Schliengen: Aktive Frauen sind ein Impulsgeber für die Dorfgemeinschaft

Ausblick

Die Vorsitzende Cilli Kirner lobte die harmonische Zusammenarbeit im Verein. In ihrem Ausblick hob sie die zum 20. Mal stattfindende Adventsfenster-Aktion hervor. Auch das Maibaum-Stellen mit Bewirtung und der gesellige Adventsnachmittag seien bereits programmiert, sagte sie. Nach der von der Öffentlichkeit so gut angenommenen und vom Verein gespendeten Ruhebank im „Spitzen“ denke man an das Aufstellen einer weiteren Sitzbank, verriet Kirner.