Einstimmung auf Weihnachten: Das Gemeindeteam Liel lädt in der Adventszeit zum Besuch des begehbaren Adventskranzes auf der Wiese vor der Kirche ein. Auf die Besucher wartet eine besondere Weihnachtsgeschichte nach einer poetischen Dichtung des Spaniers Joan Alavedra aus dem Jahr 1940, heißt es in einer Mitteilung der Kirche. „Passend zum Advent kann man hier innehalten und verweilen“, sagt Gemeindeteam-Mitglied Heidi Ranft. Neben dem begehbaren Adventskranz, der erstmals vor der Kirche steht, gibt es für alle Kirchenbesucher wieder „Weihnachten to go“-Tüten. „Die Aktion wurde vergangenes Jahr schon gut angenommen und hat vielen Menschen eine kleine Freude bereitet“, sagt Heidi Ranft. Die Idee dahinter ist, zwei Tüten mitzunehmen, eine zu behalten und eine weiterzugeben an ein weiteres Familienmitglied, einen Freund oder eine andere Familie. An jeder Tüte hängt ein Stern, der zu Hause aufgehängt oder mit einem Weihnachtswort beschrieben wieder in die Kirche zurückgelegt werden kann. In der Tüte finden sich außerdem ein Tee, etwas Süßes und ein Teelicht für die dunkle Jahreszeit, dazu ein besonderer Weihnachtstext. Foto: boe/Claudia Bötsch