Geschmeidige Klarinetten

Eröffnet wurde die „Rhapsody“ durch Tina Sprungs geschmeidig-sensibles Klarinettenglissando. Auf nahtlose Übergänge von hinreißend weichen zu rasanten Passagen, präzisen Stakkati, swingendem Spiel im Tutti, vielen Wechseln der Geschwindigkeit und Lautstärke folgte langer Applaus. Mit gutgelaunter Tanzmusik blieb man mit „The Crazy Charleston Era“ in den 1920er Jahren und wechselte dann zu Rocktiteln. Bei Freddy Mercury‘s „Don’t stop me now“ feuerte der singende Dirigent das Publikum an: „Okay, aufstehen!“ Es folgte ein rhythmisch einwandfreies Latin Rock Medley mit Songs von Carlos Santana und als Zugabe ein „Deep Purple“ Medley, natürlich mit „Smoke on the water“. Der Abend kalng aus mit dem Rundumklangeffekt von Haupt- und Jugendorchester bei „The final countdown“.