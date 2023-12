Versteigerung im Wald

Die Termine sind wie folgt: am Samstag, 20. Januar, in Obereggenen, am Samstag, 24. Februar, in Mauchen sowie am Samstag, 2. März, in Liel. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.

Die Treffpunkte werden zuvor in der Zeitung, im Amtsblatt sowie auf der Internetseite der Gemeinde Schliengen, www.schliengen.de, veröffentlicht .