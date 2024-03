Schliengen: Bürgerlisten statt Parteien

Der Ortschaftsrat würde sich freuen, viele Interessierte begrüßen zu dürfen, ist der Ankündigung zu entnehmen.

„Für die Kommunalwahl am Sonntag, 9.Juni, ist für Niedereggenen eine parteiunabhängige Bürgerliste vorgesehen“, teilt Ortsvorsteher Timo Hemmer mit. Am Mittwoch, 20. März, ab 20 Uhr findet die hierfür erforderliche Nominierungsversammlung im „Weihergärtle“ im Anschluss an die Ortschaftsratssitzung statt.

Alle an einer Kandidatur für den Ortschaftsrat Niedereggenen interessierten Bürger sind hierzu eingeladen. „Ausdrücklich möchten wir auch alle einladen, die nicht an einer Kandidatur interessiert oder noch unentschlossen sind“, erklärt Ortsvorsteher Hemmer in der Einladung.