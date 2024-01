Der nächste Cego-Kurs im Schliengener Feuerwehrgerätehaus beginnt nicht wie angekündigt am Montag, 5. Februar, sondern erst am Freitag, 16. Februar, wie Organisator Friedolin Orth mitteilte. Beginn ist am 16. Februar ab 19 Uhr. An dem Abend einigt man sich dann auch mit den Teilnehmern darauf, an welchem Wochentag die folgenden noch neun Cego-Lehrstunden stattfinden sollen. Interessenten können sich bei Friedolin Orth unter Telefon 0171/170 83 75 anmelden.