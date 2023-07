Schliengen Das Eggenertal feiert Geburtstag

Die Feierlichkeiten beginnen mit dem Dorffest des Musikvereins Eggenertal vom 5. bis 7. August. Am 6. August wird im Rathaus Obereggenen die Bilderausstellung „Das Eggenertal“ im 20. Jahrhundert eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum Jahresende immer am ersten und dritten Sonntag im Monat zu sehen, erklärt Gerd Schaupp. In den Ausstellungsräumen sei dann auch die 2006 vom Chronik-Team neu aufgelegte Dorfchronik der Pfarrer Wielandt und Trenkle für zehn Euro erhältlich, außerdem Restbestände der Ortsfamilienbücher für 15 Euro sowie der „Geschichten aus dem Eggenertal“ für fünf Euro. Schaupp wies auf die letzte Veranstaltung im Rahmen im November des Jubiläums auf Schloss Bürgeln hin, bei der die Besucher einen Blick in sonst verschlossene Räume des Schlosses werfen können.

Wer war dieser Rupertus, der seine Ländereien dem Kloster Lorsch bei Worms übertragen hatte? War er möglicherweise selbst der Klostergründer? Hatten schon die Neandertaler das Eggenertal besiedelt? Was hat es mit der Burg Grüneck und dem Ringwall am Brennten Buck auf sich? Fragen, mit denen sich die Schliengener Archivarin Petra Maier intensiv beschäftigt hat und die mit einem Vortrag beim Festakt in der Blauenhalle Licht ins Dunkel der Eggener Geschichte bringen will.

Festprogramm

5. bis 7 August:

Dorffest des Musikvereins Eggenertal auf dem Rathausplatz Obereggenen. Eröffnung der Bilderausstellung „Das Eggenertal im 20. Jahrhundert“ am Sonntag, 6. August, ab 11.30 Uhr.

Samstag, 23. September:

Jubiläumsfeier in der Blauenhalle Obereggenen Samstag, 21. Oktober:

-Dörferabend im Weihergärtle in Niedereggenen mit Bildern und Geschichten aus dem Eggenertal Sonntag, 12. November:

Bürgeln – wie Sie es noch nicht kennen