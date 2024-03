Schliengen: Das Jugendorchester spielt bemerkenswert gut

„Sie spielen bemerkenswert gut“. So lautete Dieter Geigers Kommentar zum Auftritt des Jugendorchesters beim jüngsten Jahreskonzert des Musikvereins Schliengen. Geiger, Präsidiumsmitglied des Markgräfler Musikverbands, hatte an diesem Abend gleich 16 Ehrungen zu vergeben, davon zehn an den musikalischen Nachwuchs.