Schliengen Demokratie auch für Jüngere erlebbar machen

Die Wahlbeteiligung in Schliengen lag dieses Mal bei gut 70 Prozent. Da die Hebelschüler, die den Hauptschulabschluss absolvieren, am Wahltag ihre Abschlussprüfung in Mathe schrieben, nutzten viele der Absolventen auch die Möglichkeit der Briefwahl.

Bereits 2017 nahm die Hebelschule an der Juniorwahl zu den Bundestagswahlen teil. Insgesamt spielt die Demokratiebildung im Unterrichtsalltag eine große Rolle, heißt es von Seiten der Schule. Die engagierte Gemeinschaftskunde- und Politiklehrerin Angelika Hahnenfeld schlug vor, erneut wählen zu lassen, was im Kollegium auf Begeisterung stieß. So könne man die Demokratie vor Ort erlebbar machen.