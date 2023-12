Schliengen: Der Raumbedarf für die Betreuung steigt

Der Rektor der Schliengener Gemeinschaftsschule bezog im Schliengener Gemeinderat mit deutlichen Worten Stellung zum Haushaltsplan 2024. Die Gemeinschaftsschule habe in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert und die Schülerzahlen hätten sich in diesem Zeitraum verdoppelt, stellte Schlageter fest. Dies sei Ausdruck von Qualität, positiven Entwicklungen und guten Entscheidungen. Die Hebelschule sei in der Gemeinde präsent und übernehme viele Aufgaben, wie die Demokratisierung oder die Kooperation mit örtlichen Vereinen und Firmen.