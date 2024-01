Schliengen: Die Aktion kam bei den Hebelschülern gut an

Während der Corona-Pandemie wäre an eine solche Veranstaltung nicht zu denken gewesen. In diesem Zusammenhang sagte der Vertreter eines Handwerksbetriebs, seine Mitarbeiter hätten während der Lockdowns arbeiten können, denn: „Handwerk ist systemrelevant“. Die Teilnehmer aus Schliengen, Kandern, Rheinweiler, Neuenburg, Hügelheim, Herten und Weil am Rhein präsentierten mehr als 30 Ausbildungsberufe. Das Spektrum reichte von der Lebensmittelbranche über Handwerk, Einzelhandel, Weinbau, Industrie, Geldinstitute, Gesundheitskassen, Versicherungen und Schliengens Gemeindeverwaltung bis zum Sozialinstitut für Menschen mit Behinderung. Die Idee für den Ausbildungstag ging unter anderem vom Gewerbeverein Schliengen aus. In der Schule kam das gut an.

Drei Pädagogen und eine pädagogische Assistentin wirkten mit an der Organisation. „Uns spukte seit längerem die Idee im Kopf, die Berufswegeplanung an der Schule durch einen Ausbildungsbörse zu ergänzen“, sagte Schulleiter Andreas Schlageter dazu. Wichtiger Baustein der Berufswegeplanung an der Schule sind Praktika. Die Achtklässler absolvieren zweiwöchige Praktika, wahlweise für je eine Woche in zwei Ausbildungsbetrieben oder zwei Wochen im selben Betrieb. Eine weitere Praktikumswoche folgt in Klasse Neun. Nun können sich viele Schüler unter Berufen wie Verkäufer oder Handwerker spontan etwas vorstellen. Bei Tätigkeiten wie etwa dem Entwickeln von Lösungen für Antriebsstrang und Fahrwerk oder der Herstellung im Bereich High-Tech-Werkstoffe sieht das schon anders aus – umso besser, wenn man dann niederschwellig einen Einblick vermittelt bekommt.