Schliengen: Die Besucher singen mit

So ertönte nach kräftigem anhaltendem Applaus das bekannte Lied „All I want for Christmas is you“ durch Mauchens Kapelle. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied „Stille Nacht“ verließen die Konzertbesucher in entspannter und fröhlicher Stimmung die Kirche und freuten sich über die Bewirtung durch den Förderverein der Nikolaus Kapelle sowie dem mit Schwedenfeuern und Feuertöpfen geschmückten Hof der Kirche.