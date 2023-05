Schliengen „Die Betreuung ist unfassbar teuer“

Der Landkreis Lörrach fördert diese Plätze mit 7,50 Euro pro Stunde. Die Gemeinde Schliengen, so der einstimmige Beschluss des Gemeinderats, wird nun ab 1. Juni für zehn Betreuungsplätze in die Förderung einsteigen und jede Stunde zusätzlich mit drei Euro fördern. Für das laufende Jahr fallen demnach rund 9300 Euro (30 Stunden mal 31 Wochen mal zehn Plätze mal drei Euro) als Förderung der Tageseltern an. Hinzu kommt eine Zahlung an den Kooperationspartner des Landkreises für den administrativen Aufwand in Höhe von 1750 Euro. Im Falle der Gemeinde Schliengen ist dies das Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein.

Schon jetzt werden Schliengener Kinder von Tageseltern in einem Umfang von 250 Wochenstunden betreut. Diese bislang nicht geförderten Bestandsplätze werden in das Kontingent aufgenommen, so dass nicht zehn, sondern nur zwei neue Plätze zur Verfügung stehen.