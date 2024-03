Schliengen: Die Bushaltestelle wird barrierefrei

Die bestehende Bushaltestelle an der Hohlebachstraße in Fahrtrichtung Obereggenen wird weiter nach Westen vor die Einmündung in die Straße Am Hagschutz versetzt. Dies ermöglicht, die Bushaltestelle in Richtung Liel auf der gegenüberliegenden Seite der bestehenden Haltestelle einzurichten. Die Haltestellen sind etwa 13 Meter lang und damit auch für so genannte Gelenkbusse geeignet. Haltestellen und Zebrastreifen werden außerdem mit einem Blindenleitsystem aus taktilen Bodenplatten ausgestattet. Die barrierefreien Haltestellen sind als so genannte Buskaps angelegt. Die Busse können direkt am erhöhten Bordstein halten und ermöglichen so einen barrierefreien Ein- und Ausstieg. Da es keine Bushaltebucht gibt und der Bus auf der Straße dann steht, trägt die Haltestelle kurz nach der Ortseinfahrt auch zur Verkehrsberuhigung bei, erklärt Schliengens Bürgermeister Christian Renkert.