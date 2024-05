Diese setzen sich ein für das Vorantreiben der regionalen Energiewende und die frühzeitige Anpassung an die limaveränderungen durch mehr Grün in allen Ortsteilen, für mehr Radwege und einen besseren öffentlichen Nahverkehr, heißt es in einer Mitteilung. Ferner engagieren sie sich ein für ein starkes soziales Miteinander und für die Digitalisierung der Verwaltung. Sie setzen sich dafür ein, dass Bürgerwünsche und -ideen aus der Zukunftswerkstatt umgesetzt und weiterentwickelt werden. Voranbringen wollen die Kandidaten eine zuverlässige Kinderbetreuung, hochwertige Schulbildung und Chancengleichheit für jedes Kind, die Jugendsozialarbeit und Begegnungsorte für Jung und Alt.