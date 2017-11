Schliengen Die „Hexen-Taufe“ erhalten

Schliengen-Niedereggenen (hs). Flackernde Feueröfen und eingesteckte Fackeln sorgten am Dienstagabend beim Schulhof im „Weihergärtle“ in Niedereggenen für eine romantische Atmosphäre. Spannend wurde es dann bei dumpfem Trommelwirbel, als die Hästräger-Gruppe der Hohlebach-Hexen auf den Schulhof einbog. Im Schlepptau hatten sie den furchterregenden Häs-Zottel (Thomas Langendorf), der die beiden „Täuflinge“ am Seil mit sich führte.

Es galt dann später, die beiden jungen Müllheimer Jonas Willm und Julius Dittus, die als Mitglieds-Anwärter schon ein Praxisjahr absolviert hatten, anhand einer sogenannten Gaudiamus-Taufe zu Vollmitgliedern zu küren. Doch zunächst stellte die Cliquen-Vorsitzende Carmen Stoll allerlei erheiternde Prüfungsfragen an die Täuflinge. Diese, umrundet von vielen Fackelträgern, hatten bei verbundenen Augen auch noch sonstige knifflige Ungereimtheiten zu klären, bis sie dann endlich als volltauglich galten für die künftige „Hexen-Philosophie“ in der jetzt nahezu dreißig Aktivmitglieder zählenden Zunft. Die nachfolgende Anschaffung des neuen Hexen-Qutfits samt Holzmaske kann bis zu 600 Euro kosten.

Vor allem die Cliquen-Aktiven des 2014 gegründeten eingetragenen Vereins mit ihrer rührigen Vorsitzenden Stoll und deren ebenfalls einsatzfreudigen Stellvertreterin Tanja Godenschwegen dominierten die Runde. Man habe hier mit dieser so genannten Hexentaufe einen ersten Versuch gestartet, der nun auch ganz gut gelungen sei. Im nächsten Jahr gehe es um wesentlich mehr Täuflinge, kündigte Stoll an.