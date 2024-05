In der jüngsten Sitzung des Schliengener Gemeinderats war auch die Beschaffung von Tischen und Stühlen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Nieder-/Obereggenen sowie deren Erneuerung im Feuerwehrgerätehaus in Schliengen sowie der Blauenhalle in Obereggenen Thema. 14 Tische und 67 Stühle werden für das neue Feuerwehrgerätehaus in Nieder-/Obereggenen zum Preis von 9876 Euro beschafft. Im Feuerwehrgerätehaus in Schliengen ist geplant die in die Jahre gekommenen Stühle und Tische zu ersetzen. Zehn Tische und 60 Stühle schlagen hier mit 8394 Euro zu Buche.