Schliengen: Die Narren tauchen ab

Garde agiert auf der Bühne

Auf der Bühne trat die Garde mit „draufgängerischen“ Takten an. „Rebecca“ war an der Reihe, sie sprach die Gründung an: „Zwei Händ‘ voll Muuchener trafen sich 1991; ein paar Abgelederte seien anwesend, und nun falle das Fest auch noch ins Wasser“. Dem Gott des Windes Rasmus ein Opfer zu bringen, und zwar Wasser mit viel Wein zu befüllen, dazu riet das eloquente Moderatorenduo.